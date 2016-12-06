Фанаты «Динамо» и «Бешикташа» подрались в центре Киева (видео)
Болельщики киевского «Динамо» и стамбульского «Бешикташа» подрались в центре украинской столицы перед матчем заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает Lenta.ru.
Точное число участников потасовки не сообщается. Известно, что один из турецких фанатов сломал палец.
Напомним, матч «Динамо» - «Бешикташ» состоится сегодня, 6 декабря и начнется в 22:45 по московскому времени.
Матч
Место и дата
06 декабря 22:45, НСК Олимпийский, Онлайн-трансляция
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