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Фанаты «Динамо» и «Бешикташа» подрались в центре Киева (видео)

Источник:  Lenta.RuКомментарии

Болельщики киевского «Динамо» и стамбульского «Бешикташа» подрались в центре украинской столицы перед матчем заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает Lenta.ru.

Точное число участников потасовки не сообщается. Известно, что один из турецких фанатов сломал палец.

Напомним, матч «Динамо» - «Бешикташ» состоится сегодня, 6 декабря и начнется в 22:45 по московскому времени.

Матч

Динамо К - Бешикташ

Место и дата

06 декабря 22:45, НСК Олимпийский, Онлайн-трансляция

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