Аксель Витсель: Если «Зенит» решит продать меня сейчас – я уйду

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель поделился мнением о своем возможном переходе в итальянский «Ювентус».

– Сейчас я тут, играю за «Зенит» и хочу приносить ему пользу. Уйду ли из «Зенита» нынешней зимой? Я не могу ответить на этот вопрос. Какой-то конкретной позиции по этому поводу нет. Если клуб посчитает нужным продать меня сейчас – я уйду, если же должен буду доработать до конца контракта, я сделаю это.

Летом я должен был перейти в «Ювентус» и даже был в офисе итальянского клуба, но этот переход не согласовал наш тренер. Конечно, на тот момент это была плохая ситуация для меня, но я вернулся и постарался сконцентрироваться на работе здесь. Я бы не выиграл ничего, если бы стал обижаться и снизил к себе требования, – передает слова Витселя ТАСС.

Напомним, контракт Витселя с петербургским клубом истекает в июне 2017 года. В сезоне-2016/17 бельгийский полузащитник провел 17 матчей в чемпионате России и забил один гол.

В «Зенит» Витсель перешел в 2012 году из «Бенфики». Всего за сине-бело-голубых полузащитник сыграл 180 матчей и забил 23 гола

За сборную Бельгии футболист играет с 2008 года, за это время он провел за команду 80 матчей и забил 8 мячей.