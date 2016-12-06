Аксель Витсель: Если «Зенит» решит продать меня сейчас – я уйду
Полузащитник «Зенита»
Аксель Витсель поделился мнением о своем возможном переходе в итальянский «Ювентус».
– Сейчас
я тут, играю за «Зенит» и хочу приносить ему пользу.
Уйду ли из «Зенита» нынешней зимой? Я не могу ответить
на этот вопрос. Какой-то конкретной позиции по этому поводу нет. Если
клуб посчитает нужным продать меня сейчас – я уйду, если же
должен буду доработать до конца контракта, я сделаю это.
Летом я должен
был перейти в «Ювентус» и даже был в офисе итальянского клуба,
но этот переход не согласовал наш тренер. Конечно, на тот момент
это была плохая ситуация для меня, но я вернулся и постарался
сконцентрироваться на работе здесь. Я бы не выиграл ничего,
если бы стал обижаться и снизил к себе требования, – передает
слова Витселя ТАСС.
Напомним,
контракт Витселя с петербургским клубом истекает в июне 2017 года. В
сезоне-2016/17 бельгийский полузащитник провел 17 матчей в чемпионате России и
забил один гол.
В «Зенит»
Витсель перешел в 2012 году из «Бенфики». Всего за сине-бело-голубых
полузащитник сыграл 180 матчей и забил 23 гола
За сборную
Бельгии футболист играет с 2008 года, за это время он провел за команду 80
матчей и забил 8 мячей.