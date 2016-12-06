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Гилерме: Самедов? Каждый может сам за себя решить, что лучше для продолжения карьеры

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Вратарь «Локомотива» Гилерме рассказал в интервью «Советскому спорту», что думает о слухах о переходе полузащитника Александра Самедова в «Спартак».

- Я видел новости, что он уходит в «Спартак», и прочее. Но Самедов нам ничего не говорил. Только пару дней назад узнал, что он тренировался с дублем «Локо». Не знаю, правда ли это. Самедов — талантливый, опытный футболист, он многое сделал для клуба. Но каждый может сам за себя решить, что лучше для продолжения карьеры. И у Самедова есть право рассматривать предложения, если они поступают. Если он хочет уйти, если таково его желание, то нам нужно уважать это решение.

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