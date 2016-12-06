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Сергей Темрюков: Единственная сложность для «Ростова» – это болельщики ПСВ

Источник:  Свободная ПрессаКомментарии

Бывший защитник ПСВ Сергей Темрюков поделился ожиданиями от матча заключительного этапа Лиги чемпионов с «Ростовом».

«У «Ростова» хорошие шансы на выход в Лигу Европы. Им достаточно ничьи, а мы знаем, как команда из Ростова может обороняться и играть на результат. И ПСВ сейчас не в лучшей форме, в чемпионате много ничьих. Я думаю, сегодня единственная сложность для «Ростова» - это болельщики ПСВ, которые придут поддержать команду и заставят ее рисковать и идти вперед. Надеюсь, что «Ростов» сможет воспользоваться этим», - цитирует Темрюкова «Свободная пресса».

Напомним, матч «Ростов» - ПСВ состоится сегодня и начнется в 22:45 по московскому времени.

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Матч

ПСВ - Ростов

Судья:

Дениз Айтекин (Германия)

Место и дата

06 декабря 22:45, Филипс Стадион, Текстовая трансляция

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