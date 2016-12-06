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Футболисты «Тоттенхэма» Янссен и Ламела пропустят матч с ЦСКА

Источник:  ФК «Тоттенхэм»Комментарии

Футболисты лондонского «Тоттенхэма» Винсен Янссен и Эрик Ламела пропустят встречу с ЦСКА, которая состоится в рамках заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Эрик Ламела получил травму и к тому же отправился в Аргентину из-за проблем со своим братом. А у Янссена травма ладыжки», - цитирует главного тренера «Тоттенхэма» Мауриссио Почеттино официальный твиттер команды.

Напомним, матч «Тоттенхэм» - ЦСКА состоится завтра, 7 декабря и начнется в 22:45 по московскому времени.

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Матч

Тоттенхэм - ЦСКА

Место и дата

07 декабря 22:45, Уэмбли, Текстовая трансляция


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