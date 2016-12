Футболисты «Тоттенхэма» Янссен и Ламела пропустят матч с ЦСКА

Футболисты лондонского «Тоттенхэма» Винсен Янссен и Эрик Ламела пропустят встречу с ЦСКА, которая состоится в рамках заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Эрик Ламела получил травму и к тому же отправился в Аргентину из-за проблем со своим братом. А у Янссена травма ладыжки», - цитирует главного тренера «Тоттенхэма» Мауриссио Почеттино официальный твиттер команды.

Mauricio: "@ErikLamela is injured but has gone back to Argentina because of a problem with his brother. We send our support to his family." pic.twitter.com/wXz4v3htk0