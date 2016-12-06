Гилерме: Перемены в «Локомотиве» повлияли на результаты
Вратарь «Локомотива» Гилерме подвел итоги первой части чемпионата.
- Начнем с
главного, подведите итоги первой части
чемпионата. Есть ли свет в конце тоннеля?
- Точно есть. Мы довольны результатами последних матчей. Но в то же время недовольны положением в турнирной таблице. Во второй части сезона постараемся подняться как можно выше, как минимум войти в первую пятерку.
- Десятое
место по итогам осенней части — это
очень плохо?
- Так низко «Локомотив» не должен находиться. Мы это понимаем и знаем, что должны быть в первой четверке, а не во второй половине турнирной таблицы.
- Четыре первых
тура «Локомотив» играл вничью. Что
произошло? Вы тогда не думали дескать,
как можно было не забить «Крыльям
Советов» или поделить очки с «Томью»?
- В то время в клубе происходили перемены, был некий хаос, сменился тренер, руководство. Думаю, это тоже повлияло на наши выступления. В какой-то момент не смогли стабильно показывать результат. Но по-прежнему уверены в себе, и можем добиться многого. Тем более в последних матчах сыграли хорошо, оставили приятное впечатление. И можем уйти в отпуск с хорошим настроением и с чувством выполненного долга.
После 17 матчей «Локомотив» идет на десятом месте в чемпионате, набрав 23 очка.