Гилерме: Перемены в «Локомотиве» повлияли на результаты

Вратарь «Локомотива» Гилерме подвел итоги первой части чемпионата.

- Начнем с главного, подведите итоги первой части чемпионата. Есть ли свет в конце тоннеля?

- Точно есть. Мы довольны результатами последних матчей. Но в то же время недовольны положением в турнирной таблице. Во второй части сезона постараемся подняться как можно выше, как минимум войти в первую пятерку.

- Десятое место по итогам осенней части — это очень плохо?

- Так низко «Локомотив» не должен находиться. Мы это понимаем и знаем, что должны быть в первой четверке, а не во второй половине турнирной таблицы.

- Четыре первых тура «Локомотив» играл вничью. Что произошло? Вы тогда не думали дескать, как можно было не забить «Крыльям Советов» или поделить очки с «Томью»?

- В то время в клубе происходили перемены, был некий хаос, сменился тренер, руководство. Думаю, это тоже повлияло на наши выступления. В какой-то момент не смогли стабильно показывать результат. Но по-прежнему уверены в себе, и можем добиться многого. Тем более в последних матчах сыграли хорошо, оставили приятное впечатление. И можем уйти в отпуск с хорошим настроением и с чувством выполненного долга.

После 17 матчей «Локомотив» идет на десятом месте в чемпионате, набрав 23 очка.