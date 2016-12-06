Хацкевич уволен с поста главного тренера сборной Белоруссии

Главный тренер сборной Белоруссии по футболу Александр Хацкевич отправлен в отставку.

«В связи с неудовлетворительными результатами команды на осеннем отрезке отбора к ЧМ-2018 рулевому было предложено скорректировать финансовые условия контракта в сторону понижения. По этому поводу между главой Федрации Сергеем Николаевичем Румасом и Александром Николаевичем Хацкевичем состоялся диалог, по итогам которого главный тренер сборной отказался принять новые обязательства. В результате было принято решение разорвать с Александром Хацкевичем соглашение о сотрудничестве», - говорится на официальном сайте Федреации футбола Белоруссии.

Напомним, Хацкевич возглавил белорусскую сборную в декабре 2014 года, сменив на этом посту Георгия Кондратьева.

Под руководством Хацкевича национальная сборная провела 18 матчей, в которых одержала шесть побед, шесть раз сыграла вничью и шесть раз проиграла.