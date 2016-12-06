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Федор Смолов: «Спартак» хочет моего трансфера, но я туда не перейду

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов заявил, что не перейдет в «Спартак».

 «То, что «Спартак» хочет моего перехода – это правда. Что я могу туда перейти – нет. Отступных у меня в контракте нет. Но Галицкий сказал, что в России никуда меня не продаст. Вроде интерес из Англии есть, Германия есть. Из последнего – «Сток Сити» этой зимой, прям супер-конкретно. Надо думать. Могу ли я пообещать, что не уйду зимой из «Краснодара»? Я думаю, что не уеду зимой. Рассчитываю, что летом смогу уехать. Есть еще одна команда в Германии, куда я мог бы перейти. «Боруссия» ли это? Не знаю, – сказал Смолов в эфире шоу «Культ Тура» на «Матч ТВ».

Напомним, Смолов с десятью голами лидирует в гонке бомбардиров РФПЛ в нынешнем сезоне.

О том, что игрока собирается купить «Спартак», сообщил «Советскому спорту» бывший президент красно-белых Андрей Червиченко. 

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