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«Спартак» готов продать Промеса «Ливерпулю», уверяют английские СМИ

Степан Чаушьян
Источник:  The SunКомментарии

Московский «Спартак» готов продать своего голландского полузащитника Квинси Промеса в английский «Ливерпуль», утверждают британские СМИ. Сумма сделки оценивается в 25 миллионов фунтов стерлингов.

Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп рассматривает 24-летнего голландца, как замену сенегальскому инсайду «Ливерпуля» Садио Мане, который в скором времени отправится защищать цвета своей национальной сборной на Кубок африканских наций.

Кроме того «Ливерпуль» столкнулся с дефицитом атакующих игроков из-за эпидемии травм, жертвами которой пали Филиппе Коутиньо, Даниэль Старридж и Данни Ингс. Клопп пока пытается обойтись силами молодых резервистов, но, ведя борьбу за чемпионство, только на это уповать не собирается.

Отчасти англичане видят подтверждение этой информации в новости о скором переходе из «Локомотива» в «Спартак» Александра Самедова, играющего как раз на позиции Квинси Промеса.

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