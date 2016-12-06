«Спартак» готов продать Промеса «Ливерпулю», уверяют английские СМИ

Московский «Спартак» готов продать своего голландского полузащитника Квинси Промеса в английский «Ливерпуль», утверждают британские СМИ. Сумма сделки оценивается в 25 миллионов фунтов стерлингов.



Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп рассматривает 24-летнего голландца, как замену сенегальскому инсайду «Ливерпуля» Садио Мане, который в скором времени отправится защищать цвета своей национальной сборной на Кубок африканских наций.

Кроме того «Ливерпуль» столкнулся с дефицитом атакующих игроков из-за эпидемии травм, жертвами которой пали Филиппе Коутиньо, Даниэль Старридж и Данни Ингс. Клопп пока пытается обойтись силами молодых резервистов, но, ведя борьбу за чемпионство, только на это уповать не собирается.

Отчасти англичане видят подтверждение этой информации в новости о скором переходе из «Локомотива» в «Спартак» Александра Самедова, играющего как раз на позиции Квинси Промеса.

