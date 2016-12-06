Гилерме: Открытия сезона для меня – Майкон и Жулиано

Вратарь «Локомотива» Гилерме рассказал, что стало для него событием года, и кого он считает открытием чемпионата.

- Назовите событие года лично для вас.

- Приглашение в сборную России, поездка на Евро-2016 и сам дебют за сборную. Эти впечатления останутся на всю жизнь.