Гилерме: Открытия сезона для меня – Майкон и Жулиано
Вратарь «Локомотива» Гилерме рассказал, что стало для него событием года, и кого он считает открытием чемпионата.
- Назовите
событие года лично для вас.
- Приглашение в сборную России, поездка на Евро-2016 и сам дебют за сборную. Эти впечатления останутся на всю жизнь.
- Открытие года
в чемпионате и в «Локомотиве»?
- Открытие всего чемпионата – Жулиано, он как пришел в «Зенит», сходу стал забивать голы, раздавать передачи, очень впечатлил. А у нас – Майкон. Он же – лучший бомбардир!
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