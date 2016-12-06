Сергей Ломанов: Шокирован решением федерации дисквалифицировать меня на 2,5 года

Главный тренер красноярского «Енисея» Сергей Ломанов прокомментировал свою дисквалификацию на два года с половиной года.

«Я шокирован этим решением федерации. Все началось в прошлом сезоне, когда мне безосновательно вынесли наказание об условной дисквалификации. Дело сфабриковали, в федерации говорят, что я вообще на судей набрасывался. А потом, не разбираясь, мне, как я только недавно понял, вынесли условную дисквалификацию.

А недавно я стал свидетелем того, как один из руководителей кемеровского «Кузбасса» забежал в запретную зону и, не выбирая выражений, стал орать на судей. А те вообще никак не реагируют. А когда я спросил у судей, почему они не пишут в рапорте о проникновении в судейскую зону руководства «Кузбасса», то все напугались. За это, видимо, меня еще раз дисквалифицировали, но теперь на реальный срок», - сказал Ломанов ТАСС.

Напомним, Федерация хоккея с мячом России дисквалифицировала Сергея Ломанова на два года и шесть месяцев за многократные грубые нарушения регламента соревнований.