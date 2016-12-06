Роман Зобнин: Наверное, мы хорошо провели первую часть сезона

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился впечатлением от игры красно-белых в первой половине сезона.

– Как оцените первую часть сезона для «Спартака»?

– Команда идет на первом месте, отрыв от «Зенита» пять очков. Наверное, мы хорошо провели эту часть. Я сыграл все 17 матчей, но мне тоже есть куда стремиться. Эпизод с пропущенным голом? Жонатас - мой игрок, вина моя. Там был блок, мы не разобрались. Никто от этого не застрахован. «Рубин» сильно играл на стандартах, во втором тайме у него тоже была наигранная комбинация после углового.

– Вам комфортно на той позиции, где вы играете?

– Куда бы тренер меня ни поставил, везде буду стараться приносить максимальную пользу. Я не явный правый или левый полузащитник, но в этой позиции стараюсь действовать максимально выгодно для команды. Иногда смещаюсь в центр, улучшая позицию.

– Вы довольны своей статистикой?

– Статистика не блещет, две голевые передачи всего. Хотелось большего, но это не основная цель. Главное, чтобы команда побеждала и набирала очки. При этом почти в каждой игре есть моменты. Не стопроцентные, конечно, но есть подходы, мог забивать. Пока не получается.