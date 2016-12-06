Роман Зобнин: Глушаков оправдывает капитанскую повязку

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин об игре партнеров по команде Дениса Глушакова и Куинси Промеса.

– Глушаков – это «похороны»?

– Да, «похороны». Глушаков наш капитан, он заряжен на борьбу и принес команде много очков. Он оправдывает свою капитанскую повязку – молодец. Знаю, что он встретился с тем парнем, который сказал про «похороны». Вроде даже звал его на базу. Кстати, Промес – это тоже «похороны», он ведь тоже часто забивает и «Рубину» тоже забил.

– Промес заработал удаление. Говорили об этом после матча?

– Момент я не видел. И мы его не обсуждали. Мы победили и радовались. В раздевалку заходил президент, поздравил с победой. А красные карточки бывают. К слову, хорошо что и у «Рубина» перед этим было удаление - нам было полегче.

Напомним, после 17 туров «Спартак» лидирует в чемпионате, опережая «Зенит» на 5 очков.

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