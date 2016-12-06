Сергей Родионов: Удар локтем Промеса? Это было неумышленно

Что грозит Промесу за удар локтем в матче с «Рубином». Есть ли какие-то бумаги из КДК РФС, которые говорили бы о возможно наказании?

- У нас ничего нет, - говорит Родионов. - На данный момент у Промеса в игре с «Рубином» две желтые карточки. По регламенту это пропуск только одной игры. Вот и все. То, что решит КДК, мне сложно комментировать. Считаю, что умышленного удара не было. Это моя точка зрения. Субъективная. Со стороны болельщиков и руководства «Рубина» может быть другое мнение.

Напомним, после 17 туров «Спартак» лидирует в чемпионате, опережая «Зенит» на 5 очков.