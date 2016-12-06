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Сергей Родионов: Удар локтем Промеса? Это было неумышленно

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Генеральный директор «Спартака» - о нарушении Промеса в матче с «Рубином» (2:1)

Что грозит Промесу за удар локтем в матче с «Рубином». Есть ли какие-то бумаги из КДК РФС, которые говорили бы о возможно наказании? 

- У нас ничего нет, - говорит Родионов. - На данный момент у Промеса в игре с «Рубином» две желтые карточки. По регламенту это пропуск только одной игры. Вот и все. То, что решит КДК, мне сложно комментировать. Считаю, что умышленного удара не было. Это моя точка зрения. Субъективная. Со стороны болельщиков и руководства «Рубина» может быть другое мнение.

Напомним, после 17 туров «Спартак» лидирует в чемпионате, опережая «Зенит» на 5 очков.   

Матч

Спартак - Рубин - 2:1 (1:1)

Голы

Жонатас 38 (0:1). Промес 43 (1:1). Глушаков 74 (2:1).

Состав

Спартак: Ребров, Таски (Маурисио, 64), Кутепов, Ещенко, Макеев, Зобнин, Фернандо, Попов (Тимофеев, 82), Промес, Глушаков, Зуев (Мельгарехо, 63)

Рубин: Рыжиков, Самбрано, Бауэр (Девич, 83), Набиуллин, Бурлак, Мвила, Цакташ, Оздоев (Устинов, 73), Жонатас, Жемалетдинов, Рочина (Гарсия, 64)

Предупреждения:

Промес, 45; Зобнин, 69; Маурисио, 80; Попов, 82 - Набиуллин, 6; Цакташ, 65; Жонатас, 75

Удаления:

Промес, 76 - Набиуллин, 70

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

05 декабря 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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