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Евгений Трофимов: Исинбаевой никогда не было нужно ТИ

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Тренер Елены Исинбаевой Евгений Трофимов поделился мнением о применении терапевтических исключений в мировом спорте.

- Исинбаева недавно призналась, что была не в курсе возможности оформления ТИ. Так и есть?
- Все верно – как Лена сказала, так и было. Она не знала о том, что можно оформить некие терапевтические исключения. Так они нам просто и не были нужны! Мы много работали на тренировках и без всяких ТИ Исинбаева смогла установить 28 мировых рекордов, выиграть два золота Олимпиады.

- Все равно странно – спортсмен мирового уровня не в курсе процедур, которыми активно пользуются другие звезды. При этом мы упрекаем этих самых иностранных звезд в получении таким образом несправедливого преимущества.
- Я лично никого ни в чем не упрекаю. Я в принципе не берусь комментировать этот вопрос, потому что не в курсе деталей и не знаю предмет спорта. Если честно, я и фильм Первого канала на эту тему не смотрел. В чем соглашусь – так это в том, что в России вопросу ТИ внимания уделялось очень мало. А если соперники с их помощью, пользуясь послаблениями в правилах ВАДА, получали возможность принимать необходимые препараты из запретного списка, не нарушая при этом закон, то эту тему явно надо было изучить куда более подробно.

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