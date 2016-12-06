Официально: Леонид Слуцкий покидает ЦСКА

Главный тренер футбольного клуба ЦСКА Леонид Слуцкий покидает свой пост, сообщает официальный твиттер клуба.

– Леонид Слуцкий принял решение покинуть ЦСКА после игры с «Тоттенхэмом». Имя нового наставника будет названо до конца недели, – говорится в твиттере армейцев.

Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» состоится в среду 7 декабря.

– Один из самых титулованных тренеров в истории красно-синих уходит по собственному желанию, сохраняя теплые и дружеские отношения с нашим клубом. ПФК ЦСКА благодарит Леонида Слуцкого за семь лет плодотворного сотрудничества, три чемпионских титула, два Кубка России и два Суперкубка, а также за невероятные эмоции, которые команда под его руководством дарила огромной армии армейских болельщиков все эти годы! Двери нашего клуба всегда будут открыты для Вас, Леонид Викторович! – говорится в сообщении на сайте клуба.

⚡️⚡️⚡️ ОФИЦИАЛЬНО: Леонид Слуцкий принял решение покинуть ЦСКА после игры с Тоттенхэмом. Имя нового наставника будет названо до конца недели pic.twitter.com/C8KIldobU0 — ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 6 декабря 2016 г.

Слуцкий возглавляет ЦСКА с 26 октября 2009 года. Под его руководством армейцы трижды выигрывали чемпионат России (2013, 2014, 2016), дважды Кубок России (2011, 2013) и Суперкубок России (2013, 2014).

С 7 августа 2015 по 30 июня 2016 года 45-летний специалист был главным тренером сборной России.

По информации «Советского спорта», основными претендентами на то, чтобы стать главным тренером красно-синих, являются наставник «Уфы» Виктор Гончаренко и тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин.

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