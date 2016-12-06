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Сергей Гимаев: Жду Дацюка на чемпионате мира

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Заслуженный тренер страны, популярный эксперт «Матч ТВ» Сергей Гимаев отвечает на злободневные вопросы обозревателя «Советского спорта».

- Что вы скажете о расширенном составе сборной России на Кубок Первого канала (15-18 декабря)?

- Все логично. Я ожидал увидеть именно такой состав. Просто не был уверен, что сыграет Дацюк – думал, ему с Мозякиным дадут отдохнуть. Сам Павел говорил, что надо дать дорогу молодым. Но понятно, что сборная России с Дацюком станет только лучше. И мы обязательно ждем Волшебника на чемпионате мира. Я страшно уважаю этого форварда.

Вы учтите, что в эти дни в стране отмечают 70-летие отечественного хоккея. На матчи в Москве пойдут зрители, будут аншлаги, ажиотаж. И нужно собрать самую яркую команду.

Тот ли это Дацюк, которого мы помним по временам в «Детройте»? Скажу, что и он, и весь СКА пока не играют на пределе. Я еще не видел ни одного матча, где бы они выложились полностью. Всегда есть запас.

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