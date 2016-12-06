Сергей Гимаев: Я очень рад за Ковальчука

Заслуженный тренер страны, популярный эксперт «Матч ТВ» Сергей Гимаев отвечает на злободневные вопросы обозревателя «Советского спорта».

- Поделитесь эмоциями о том, что Илья Ковальчук вернулся в сборную России. Вы рады?

- Еще как! Сейчас Ковальчук играет блестяще, ведет борьбу с Сергеем Мозякиным за титул лучшего бомбардира. Он – абсолютный вожак СКА на льду. Вообще никаких вопросов по Илье быть не может.

Я горжусь Ковальчуком. Он доказал тем, кто его списывал и тем, кто на него наезжал, что является настоящим бойцом. Илья – молодец.

Сможет ли Ковальчук, как Ягр, вернуться в НХЛ? Реально ли это представить? Думаю, да. Но Илье будет сложнее. Его стиль отличается от того, как играет Ягр. Да и хоккей в лучших матчах НХЛ мы видим невероятный. С каждым годом растет скорость, интенсивность, мощность, больше стыков, решения нужно принимать молниеносно. Атлеты очень много думают о том, как относиться к своему телу. Ты правильную базу должен закладывать в юном возрасте. А если не перестроился – то опоздал. Десять лет назад играли совсем в другой хоккей. В целом же думаю, что Ковальчуку нужно остаться в КХЛ до корейской Олимпиады. А потом принимать решение.