Сергей Гимаев: Мозякин никого не пускает в свой внутренний мир

Заслуженный тренер страны, популярный эксперт «Матч ТВ» Сергей Гимаев отвечает на злободневные вопросы обозревателя «Советского спорта».

- Сергей Мозякин бьет рекорды, но всякий раз отказывает журналистам в интервью. Это уже выглядит как вызов. Вы – медийный человек. Скажите, как воспринимать бомбардира «Магнитки»?

- Мозякин – тот, кто он есть. Так его и воспринимайте. Бывает, ему такие вопросы задают, что и отвечать не надо. И он никому не позволяет залезть в свой внутренний мир.

Вообще Серега – отличный человек. Есть ведь много людей, которые не публичные. Все, что Мозякин хочет доказать, он делает на льду. Вы понаблюдайте за ним на хоккее. За его игрой. И многое узнаете без всяких слов. Мозякин – идеальный хоккеист для КХЛ.

Да, в НХЛ говорят игрокам: «Общаться с прессой – это ваша работа». Но вы послушайте, что говорят профессионалы из-за океана. Их ответы – пустая вода! Да, нет, не знаю. Абсолютно элементарные штампы. Суперполиткорректность. Из этого нельзя извлечь ничего полезного.

А в наше время, когда я играл в ЦСКА, вообще не существовало культуры интервью. Брали его с большим трудом. Нужно было получить разрешение. Интервью много раз согласовывалось, вносились коррективы. Но главное что? Хоккеисты от этого хуже не становились.