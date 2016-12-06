Сергей Гимаев: Вспомните, как сломался Таварес

Заслуженный тренер страны, популярный эксперт «Матч ТВ» Сергей Гимаев отвечает на злободневные вопросы обозревателя «Советского спорта».

- В эти дни в Швейцарии проходит конгресс ИИХФ, где может быть принято решение об участии игроков НХЛ в Олимпиаде. Какое у вас предчувствие?

- Если судить по настрою хоккеистов, то они поедут. Сейчас вообще нет ни у кого сомнений, что нужно лететь в Пхенчхан. Все хотят там играть.

Но я понимаю и НХЛ. Лига дает выкладки, что на Олимпиаде теряет серьезные деньги. Им даже страховки и логистику не могут оплатить. То есть НХЛ, ничего не получая, должна нести финансовые потери?

Отдельная тема – травмы. Вспомните, как сломался Джон Таварес. И что, «Айлендерс» должен оставаться без своего лидера в плей-офф? Это все очень серьезно. И это тоже надо просчитать.

В целом это огромный бизнес на пять миллиардов. При этом НХЛ, МОК и ИИХФ торгуются из-за $17 млн. То есть Международный олимпийский комитет жалеет эти деньги для заокеанской лиги, но хочет, чтобы игроки НХЛ приехали. Интересно ставится вопрос, да?

Но вы знаете, у канадцев не меньше патриотизма, чем у наших. Они очень гордятся тем, что выиграли три Олимпиады из последних четырех, что убедительно победили на Кубке мира. Они хотят взять золото и в Корее. Так что этот фактор крайне важен. Все хоккеисты НХЛ хотят защищать честь своих стран.