Нобель Арустамян: Гончаренко – отличный вариант для ЦСКА

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян считает, что лучшим вариантом для ЦСКА является наставник «Уфы» Виктор Гончаренко. Сегодня стало известно об уходе из команды Леонида Слуцкого после матча Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом».

– Это были великолепные 7 лет и для Слуцкого, и ЦСКА! Иногда важно вовремя расстаться, что сохранить все лучшее, что было!

Гончаренко – отличный вариант для ЦСКА. Он давно заслужил большой вызов в своей карьере, – написал Арустамян в своем твиттере.

Это были великолепные 7 лет и для Слуцкого, и ЦСКА! Иногда важно вовремя расстаться, что сохранить все лучшее, что было! https://t.co/PUeeyfVE98 — Nobel Arustamyan (@ANobelito) 6 декабря 2016 г.

Гончаренко - отличный вариант для ЦСКА. Он давно заслужил большой вызов в своей карьере. — Nobel Arustamyan (@ANobelito) 6 декабря 2016 г.

Слуцкий возглавляет ЦСКА с 26 октября 2009 года. Под его руководством армейцы трижды выигрывали чемпионат России (2013, 2014, 2016), дважды Кубок России (2011, 2013) и Суперкубок России (2013, 2014).

С 7 августа 2015 по 30 июня 2016 года 45-летний специалист был главным тренером сборной России.

По информации «Советского спорта», основными претендентами на то, чтобы стать главным тренером красно-синих, являются наставник «Уфы» Виктор Гончаренко и тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин.

«Уходить надо было раньше...» Реакция твиттера на уход Слуцкого