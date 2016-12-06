Василий Уткин: Следующий главный тренер ЦСКА не продержится дольше августа
Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин высказался в своем твиттере об уходе из ЦСКА Леонида Слуцкого.
– Следующий главный тренер ЦСКА не продержится дольше августа, – написал Уткин.
По информации «Советского спорта», основными претендентами на то, чтобы стать главным тренером красно-синих, являются наставник «Уфы» Виктор Гончаренко и тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин.
Следующий главный тренер ЦСКА не продержится дольше августа.— Василий Уткин (@radioutkin) 6 декабря 2016 г.
Слуцкий возглавляет ЦСКА с 26 октября 2009 года. Под его руководством армейцы трижды выигрывали чемпионат России (2013, 2014, 2016), дважды Кубок России (2011, 2013) и Суперкубок России (2013, 2014).
С 7 августа 2015 по 30 июня 2016 года 45-летний специалист был главным тренером сборной России.
«Уходить надо было раньше...» Реакция твиттера на уход Слуцкого