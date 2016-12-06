Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов в истории

Лука ди Монтедземоло: У меня есть не очень хорошие новости о состоянии здоровья Михаэля Шумахера

Бывший президент «Феррари» Лука ди Монтедземоло заявил, что у него есть новости о состоянии здоровья легендарного гонщика «Формулы-1» Михаэля Шумахера.