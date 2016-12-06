Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов в истории
Американский
журнал Forbes
опубликовал рейтинг самых высокооплачевыемых
спортсменов в истории.
Возглавил список американский баскетболист Майкл Джордан, заработавший за свою карьеру 1,7 миллиардов долларов.
Второе, третье и четвертое место досталось гольфистам Тайгеру Вудсу ($1,65 миллиардов), скончавшемуся в сентябре Арнольду Палмеру ($1,35 миллиардов) и Джеку Никлаусу ($1,15 миллиардов).
Замкнул первую пятерку семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер, по оценкам Forbes 47-летний немецкий автогонщик заработал 1 миллиард долларов.
В первую десятку также вошли баскетболист Коби Брайант ($770 млн), боксер Флойд Мейвезер ($765 млн), гольфист Фил Микельсон ($760 млн), футболист Дэвид Бекхэм ($730 млн) и баскетболист Шакил О’Нил ($700 млн).