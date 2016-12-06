Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Спартак0 : 0Ак Барс
Футбол  ПСВ- : -Ростов
Футбол  Барселона- : -Боруссия М
Футбол  Бенфика- : -Наполи
Футбол  Бавария- : -Атлетико
Футбол  Манчестер Сити- : -Селтик
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов в истории

Источник:  ForbesКомментарии

Американский журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачевыемых спортсменов в истории.

Возглавил список американский баскетболист Майкл Джордан, заработавший за свою карьеру 1,7 миллиардов долларов.

Второе, третье и четвертое место досталось гольфистам Тайгеру Вудсу ($1,65 миллиардов), скончавшемуся в сентябре Арнольду Палмеру ($1,35 миллиардов) и Джеку Никлаусу ($1,15 миллиардов).

Замкнул первую пятерку семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер, по оценкам Forbes 47-летний немецкий автогонщик заработал 1 миллиард долларов.

В первую десятку также вошли баскетболист Коби Брайант ​ ($770 млн), боксер Флойд Мейвезер ($765 млн), гольфист Фил Микельсон ($760 млн), футболист Дэвид Бекхэм ($730 млн) и баскетболист Шакил О’Нил ($700 млн).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
В сети Instagram появился аккаунт Михаэля ШумахераВ социальной сети Instagram открыт аккаунт семикратного чемпиона мира по автогонкам в классе «Формула-1» Михаэля Шумахера.Росс Браун: Многие слухи о состоянии Шумахера не соответствуют действительностиБывший руководитель немецкой команды «Мерседес» Росс Браун рассказал о состоянии здоровья Михаэля Шумахера.В Кельне откроется выставка автомобилей Михаэля ШумахераВ автомобильном музее Motorworld в Кёльне будет выставлена коллекция машин Михаэля Шумахера.Адвокат Шумахера: Михаэль не способен даже стоять без помощи врачейАдвокат семикратного чемпиона мира «Формулы-1» Михаэля Шумахера Феликс Дамм рассказал о состоянии легендарного автогонщика, сообщает «российская газета.Лука ди Монтедземоло: Шумахер реагирует на лечение, его целеустремленность сыграет решающую рольБывший президент «Феррари» Лука ди Монтедземоло рассказал о том, что идет процесс реабилитации легендарного гонщика Михаэля Шумахера.Кори Хиггинс: Майкл Джордан рад выходу ЦСКА в финал ЕвролигиБаскетболист ЦСКА Кори Хиггинс заявил, что легенда НБА и его крестный отец Майкл Джордан рад выходу армейцев в финал Евролиги.Ники Лауда: Я понимаю решение семьи Шумахера не сообщать о состоянии его здоровьяНеисполнительный директор команды «Мерседес» Ники Лауда сказал, что он понимает, почему семья Михаэля Шумахера приняла решение не сообщать о состоянии его здоровья.Вилли Вебер: Фанам Шумахера важно знать, в каком состоянии он находитсяБывший менеджер Михаэля Шумахера Вилли Вебер считает, что семье знаменитого гонщика стоит больше информировать общественность о состоянии его здоровья.Лука ди Монтедземоло: У меня есть не очень хорошие новости о состоянии здоровья Михаэля ШумахераБывший президент «Феррари» Лука ди Монтедземоло заявил, что у него есть новости о состоянии здоровья легендарного гонщика «Формулы-1» Михаэля Шумахера.Жан Тодт: Папа Римский помолится за ШумахераРуководитель FIA Жан Тодт рассказал, что Папа Римский Франциск помолится за здоровье легендарного гонщика Михаэля Шумахера.Сегодня Михаэлю Шумахеру исполнилось 47 летСегодня, 3 января, празднует свой день рождения известный пилот Формулы-1 Михаэль Шумахер.Лечение Михаэля Шумахера обходится в 500 тысяч евро ежемесячноСемья семикратного чемпиона по автогонкам в классе «Формула-1» Михаэля Шумахера ежемесячно тратит на его лечение около 500 тысяч евро, сообщает Le Parisien.Бывший менеджер Шумахера: Жена не пускает меня к МихаэлюБывший менеджер Михаэля Шумахера Вилли Вебер не имеет возможности контактировать с гонщиком из-за решения его жены. Об этом заявил сам Вебер.Менеджер Михаэля Шумахера: Гонщику не стало лучшеМенеджер семикратного чемпиона мира в классе Формула-1 немецкого автогонщика Михаэля Шумахера Сабина Кем опровергла ранее появившуюся в прессе информацию об улучшении здоровья.Роджер Федерер: Моим любимым спортсменом был ДжорданШвейцарский теннист Роджер Федерер рассказал, что любым спортсменом его юности был легендарный баскетболист Майкл Джордан.Льюис Хэмилтон: Сложно оценить, насколько хорош Феттель на самом делеПилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон сделал словесный выпад в адрес многократного чемпиона Формулы-1 немца Себастьяна Феттеля.Игровую майку Майкла Джордана продали на аукционе за $ 173 000Игровая майка знаменитого баскетболиста Майкла Джордана с его последнего матча за команду «Чикаго Буллз» в регулярном сезоне НБА была продана за $ 173 000 на аукционе.Павел Воля: Люблю я тачки, что поделатьПавел Воля: Люблю я тачки, что поделатьРезидент Comedy Club про первое авто, ожидания от «Гран– при России», Даниила Квята и Михаэля Шумахера.Сергей Веденеев: Халк ведет игру «Зенита», как вели игру своих команд Джордан и ГретцкиБывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев считает, что бразильский нападающий Халк стал ведущим игроком команды.Даниил Квят: Было бы здорово погоняться с Шумахером в одной командеПилот команды «Ред Булл» Даниил Квят сказал, что он хотел бы выступить в одной команде с Михаэлем Шумахером.

Михаэль Шумахер
Михаэль Шумахервсе новости
Майкл Джордан
Майкл Джорданвсе новости

Cпецпредложение