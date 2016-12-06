Сергей Карякин: Первый компьютер? Откладывал деньги, которые давали на мороженное

Сегодня в Москве состоялся брифинг, посвященный заключению спонсорского договора между «Лабораторией Касперского» и участником матча на первенство мира по шахматам гроссмейстером Сергеем Карякиным.

- Сергей, как вы скопили на первый свой компьютер?

- Откладывал понемногу в копилку, - признается Сергей Карякин. – К примеру, мне давали деньги на мороженое, что-то оставалось, я их не тратил, а складывал в копилку. Это было в 10 лет. Но в 12 лет я поехал на турнир за границу, выступил неплохо, и на призовые смог купить компьютер. Он был не самым мощным, но тогда я и такому радовался.

- Вы использовали этот компьютер только для занятий шахматами?

- В первую очередь, именно для этого. Но в таком возрасте хочется поиграть в компьютерные игры. Я очень любил играть в «Героев третьих». Там были разные уровни сложности, например, пешка, конь, ладья, ферзь. Все было одновременно – игры, шахматы. Но затем я стал взрослее и стал заниматься только шахматами.

30 ноября в Нью-Йорке завершился матч на первенство мира. Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен отстоял звание, победив претендента, россиянина Сергея Карякина на тай-брейке со счетом 3:1. Классическая часть матча закончилась вничью – 6:6.