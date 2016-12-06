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Валерий Карпин: Не знаю, почему ЦСКА объявил об отставке Слуцкого до матча с «Тоттенхэмом»

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин прокомментировал заявление ЦСКА об отставке Леонида Слуцкого.

«Не знаю, почему ЦСКА объявил об отставке Леонида Слуцкого до матча с «Тоттенхэмом», но могу сказать, что его результаты в армейском клубе можно назвать выдающимися», - цитирует Карпина «Чемпионат.com».

Напомним,  об отставке Слуцкого сообщил официальный твиттер армейцев, написав: «Леонид Слуцкий принял решение покинуть ЦСКА после игры с «Тоттенхэмом». Имя нового наставника будет названо до конца недели».

«Уходить надо было раньше...» Реакция твиттера на уход Слуцкого

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