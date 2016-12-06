Евгений Алдонин: При Слуцком ЦСКА был лучшим в России клубом по соотношению «цена – качество»

Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин, поигравший под руководством Слуцкого три года, прокомментировал новость о его отставке.

- В ЦСКА подошел к концу некоторый этап, который Леонид Слуцкий отработал со знаком плюс. И для клуба, и для тренерской карьеры Слуцкого эти семь лет прошли хорошо. Леонид Викторович поработал очень плодотворно, с этим подбором игроков он добился максимального результата. Учитывая, какая конкуренция была со стороны «Зенита» и других команд, ЦСКА при Слуцком добился больших побед. По соотношению «цена – качества» армейский клуб – лучший в России.

Сейчас в клубе непростая экономическая ситуация - открыли новый стадион, долгое время был травмирован Алан Дзагоев, сейчас дисквалифицирова н Роман Еременко. Все это вносит коррективы в игру, результат. Слишком многое навалилось в этом году на Слуцкого – неудачи в сборной, в клубе.

Семь лет в одном клубе – это очень большое интервал времени. Если не эпоха, то уж точно большой заметный этап в развитии ЦСКА, клуб все время был на ведущих позициях. Когда Слуцкий пришел в нашу команду, там уже был костяк из игроков и он прислушивался к нам, делился какими-то соображениями. У нас был диалог, который давал результат – в первый же год Слуцкого мы вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов, что по российским меркам очень серьезное достижение.

Я всегда переживал за ЦСКА и сейчас думаю о том, что дальше, с большим интересом стану следить за тем, как будет развиваться клуб. Гинер – серьезный основательный президент и никогда не совершает резких движений в комплектовании команды и тренерского штаба. Всем интересно, кто станет новым главным тренером.

«Уходить надо было раньше...» Реакция твиттера на уход Слуцкого