Руслан Нигматуллин: Думаю, Слуцкий хочет новой мотивации

Бывший голкипер ЦСКА и сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал заявление ЦСКА об отставке Леонида Слуцкого.

«Непростой был сезон для Слуцкого, учитывая неудачи сборной, определенный крах надежд. Все-таки еще год назад был один из лучших сезонов для него, учитывая, что все называли его «спасителем России» после фурора в сборной, да и в ЦСКА все было в порядке. Тренерская работа, она «расстрельная». Сейчас внутренне Слуцкий, думаю, хочет новой мотивации, новых вызовов, немного переключиться на новые задачи. Может быть, новая страна, новая команда, новые игроки», - цитирует Нигматуллина «Р-Спорт».

Напомним, об отставке Слуцкого сообщил официальный твиттер армейцев, написав: «Леонид Слуцкий принял решение покинуть ЦСКА после игры с «Тоттенхэмом». Имя нового наставника будет названо до конца недели».

«Уходить надо было раньше...» Реакция твиттера на уход Слуцкого