Леонид Слуцкий: Я не говорю ЦСКА «прощай», я говорю «до свидания»

Леонид Слуцкий прокомментировал свое решение покинуть пост главного тренера столичного ЦСКА.

«Семь лет - это огромное время для тренера, и эти годы являются лучшими в моей тренерской карьере. В первую очередь я хотел бы поблагодарить всех, с кем мы вместе работали, делали общее дело: руководство клуба, футболистов, тренерский штаб, обслуживающий персонал, работников клуба и, разумеется, болельщиков.

Считаю, что нам можно гордиться проделанной работой - не только трофеями, но и тем, что все шесть полноценных сезонов, начиная с 2010 года, ПФК ЦСКА оказывался в тройке призёров. Ни один сезон, по существу, не был провален, в том числе и нынешний, в котором команда идёт третьей и сохраняет шансы на самые высокие места.

В условиях современной конкуренции в российском первенстве, по моему мнению, это сумасшедший показатель стабильности. Такое удавалось за эти шесть лет только нам и «Зениту», причём с питерцами мы разделили все основные награды поровну: на счету обоих клубов по три чемпионства, два вторых места и одному третьему.

Горжусь, что работал в таком клубе, как ПФК ЦСКА, с такими людьми. Пытался соответствовать всем поставленным задачам. Без сложностей порой не обходилось, как это обычно и бывает в любом большом, глобальном, важном деле. Бывали разные периоды, но мы с честью справлялись со всеми сложностями.

Думаю, мы подарили болельщикам ПФК ЦСКА немало мгновений радости и удовольствия, много ярких матчей и побед. Не сомневаюсь, что победные традиции будут продолжены. Команда и клуб ПФК ЦСКА всегда будут для меня частью моей семьи, и это не высокопарные слова, это на самом деле так.

Хотел бы еще раз сказать всем «спасибо» и выразить уверенность в том, что я не говорю клубу «прощай», я говорю «до свидания», - приводит слова Слуцкого официальный сайт ЦСКА.

«Уходить надо было раньше...» Реакция твиттера на уход Слуцкого