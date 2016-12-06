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Экс-форвард «Спартака» Алексей Саломатин скончался на 52-м году жизни

Источник:  ХК «Спартак»Комментарии

Бывший нападающий хоккейного клуба «Спартак» и сборной России Алексей Саломатин скончался на 52-м году жизни.

Форвард выступал за красно-белых с 1986 по 1991 годы, провел 211 матчей, в которых набрал 110 (70+40) очков.

«Хоккейный клуб «Спартак» от лица миллионов болельщиков выражает искренние соболезнования семье Алексея Саломатин», – говорится на официальном сайте столичного клуба.

До «Спартака» Саломатин играл за ЦСКА и»Химик». А после выступал за шведские «Вестерос», «Кальмар», АИК, «Тролльхеттан» и «Ханиге», а также за датский «Эсбьерг».

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