Экс-форвард «Спартака» Алексей Саломатин скончался на 52-м году жизни

Бывший нападающий хоккейного клуба «Спартак» и сборной России Алексей Саломатин скончался на 52-м году жизни.

Форвард выступал за красно-белых с 1986 по 1991 годы, провел 211 матчей, в которых набрал 110 (70+40) очков.



«Хоккейный клуб «Спартак» от лица миллионов болельщиков выражает искренние соболезнования семье Алексея Саломатин», – говорится на официальном сайте столичного клуба.

До «Спартака» Саломатин играл за ЦСКА и»Химик». А после выступал за шведские «Вестерос», «Кальмар», АИК, «Тролльхеттан» и «Ханиге», а также за датский «Эсбьерг».