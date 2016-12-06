«Торпедо» переиграло дома «Нефтехимик»

читайте также

Максим Потапов: Большинство казанцы чаще получали, но мы выстояли Капитан «Спартака» Максим Потапов прокомментировал победу над «Ак Барсом» - 1:0.

Алексей Ярушкин: Неправильный гол в наши ворота обсуждать нет смысла Главный тренер «Спартака» Алексей Ярушкин прокомментировал победу над «Ак Барсом» - 1:0.

Зинэтула Билялетдинов: Ничего у нас не получилось, слишком много суеты Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение в матче со «Спартаком» - 0:1.

КХЛ. «Спартак» обыграл «Ак Барс», «Торпедо» победило «Нефтехимик» и другие матчи Результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.

Как Карякин поставил мат Биллу. Все о «шахматном» поединке «Спартак» – «Ак Барс» В «Лужниках» «гладиаторы» вкупе с гроссмейстером Сергеем Карякиным одолели «барсов» Зинэтулы Билялетдинова в шахматной партии на… льду.

«Спартак» с минимальным счетом обыграл «Ак Барс» В матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» дома обыграл «Ак Барс» со счетом 1:0.

Экс-форвард «Спартака» Алексей Саломатин скончался на 52-м году жизни Бывший нападающий хоккейного клуба «Спартак» и сборной России Алексей Саломатин скончался на 52-м году жизни.

Сергей Гимаев: Мозякин никого не пускает в свой внутренний мир Заслуженный тренер страны, популярный эксперт «Матч ТВ» Сергей Гимаев отвечает на злободневные вопросы обозревателя «Советского спорта».

Сергей Гимаев: Я очень рад за Ковальчука Заслуженный тренер страны, популярный эксперт «Матч ТВ» Сергей Гимаев отвечает на злободневные вопросы обозревателя «Советского спорта».

Футболистам Карякин помог, поможет ли хоккеистам? Сегодня в матче «Спартак» – «Ак Барс» символическое вбрасывание проведет вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин.

Дацюка и Ковальчука теснят иностранцы. Обидно за наших игроков и болельщиков Обозреватель «Советского спорта» недоумевает – почему на Матч Звезд КХЛ российские болельщики посылают легионеров, а не своих земляков.

Артем Зуб: Дебют за СКА? В своей игре были ошибочки, могло быть получше Защитник СКА Артем Зуб поделился впечатлениями от дебюта за петербургский клуб в матче КХЛ против «Адмирала» (4:1).

Кирилл Капризов: В молодежную сборную надо еще попасть, никто не гарантирует места Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов считает, что еще не гарантировал себе место в молодежной сборной России на чемпионате мира в Канаде.

Два хоккеиста фарм-клуба СКА перешли в «Амур» Игроки «СКА-Невы» Михаил Тихонов и Денис Орлович-Грудков продолжат карьеру в «Амуре», сообщает официальный сайт петербургского клуба.

Мисхат Фахрутдинов: Хоккеисты «Амура» после матча с «Северсталью» получили взбучку Главный тренер «Амура» Мисхат Фахрутдинов сообщил, что его подопечные получили взбучку после победного матча Континентальной хоккейной лиги с череповецкой «Северсталью».

Мозякин – народный избранник Завершилось голосование болельщиков на сайте Недели звезд хоккея, по результатам которого определены 16 первых участников Матча звезд КХЛ.

КХЛ: «Слован» не снимется с чемпионата «Слован» не снимется с чемпионата КХЛ в нынешнем сезоне, заявили в пресс-службе лиги.

Борис Майоров: Здорово, что Знарок вызвал в сборную России и опытных игроков, и молодежь Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал расширенный состав сборной России для участия в Кубке Первого канала.

КХЛ. «Адмирал» уступил СКА, «Куньлунь» проиграл ЦСКА и другие матчи Результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.