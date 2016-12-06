«Торпедо» переиграло дома «Нефтехимик»
Хоккеисты нижегородского «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ переиграли «Нефтехимик» со счетом 4:2.
Заброшенными шайбами у хозяев отметились Дмитрий Семин, Картер Эштон, Максим Осипов и Кирилл Воробьев. У «Нефтехмика» точные броски на счету Ивана Лекомцева и Сергея Конькова.
В следующей игре 8 декабря «Торпедо» встретится на своей площадке с «Ладой». «Нефтехимик» в тот же день сыграет в Москве со «Спартаком».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Торпедо - Нефтехимик - 4:2 (1:0, 3:0, 0:2)
Голы:
Сёмин (Галузин, Лофквист), 16:45 (1:0). Эштон (Егоршев), 34:15 (2:0). Осипов (Шуленин), 34:54 (3:0). Воробьёв (Сёмин), 37:47 (4:0). Лекомцев (Столяров, Макаров), 51:03 (4:1). Коньков (Макаров, Полыгалов), 57:37 (4:2).
Место и дата
06 декабря 19:00, Нагорный, Онлайн-трансляция