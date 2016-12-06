Сергей Балахнин: На данный момент Слуцкий – самый успешный тренер России

Бывший помощник Леонида Слуцкого по сборной России Сергей Балахнин прокомментировал заявление ЦСКА об отставке главного тренера.

«Все оставляет отпечаток, а работа в сборной - в большей степени. Решение складывалось из множества факторов. И дело даже не в насыщенности года, чем больше он работает, тем лучше себя чувствует. Слуцкий - мой друг и соратник, поэтому я всегда буду его поддерживать во всех начинаниях. Объективно на данный момент это самый успешный тренер России. Из этого вытекает и все остальное», - сказал Балахнин ТАСС.