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Сергей Балахнин: На данный момент Слуцкий – самый успешный тренер России

Источник:  ТАССКомментарии

Бывший помощник Леонида Слуцкого по сборной России Сергей Балахнин прокомментировал заявление ЦСКА об отставке главного тренера.

«Все оставляет отпечаток, а работа в сборной - в большей степени. Решение складывалось из множества факторов. И дело даже не в насыщенности года, чем больше он работает, тем лучше себя чувствует. Слуцкий - мой друг и соратник, поэтому я всегда буду его поддерживать во всех начинаниях. Объективно на данный момент это самый успешный тренер России. Из этого вытекает и все остальное», - сказал Балахнин ТАСС.

Напомним,  об отставке Слуцкого сообщил официальный твиттер армейцев, написав: «Леонид Слуцкий принял решение покинуть ЦСКА после игры с «Тоттенхэмом». Имя нового наставника будет названо до конца недели».

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