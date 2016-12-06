ПСВ – «Ростов». Стартовые составы

Александр Бубнов: «Ростову» в матче с ПСВ просто нужно свои возможности не упустить

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о предстоящей встрече «Ростова» с «ПСВ» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.