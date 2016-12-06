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ПСВ – «Ростов». Стартовые составы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стали известны стартовые составы ПСВ и «Ростова» на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

ПСВ: Зут, Ариас, Исима, Морено, Шваб, Бренет, Проппер, Рамселар, Зинченко, Бергвейн, Л. де Йонг 

«Ростов»: Джанаев, Калачев, Мевля, Гранат, Навас, Кудряшов, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Полоз, Азмун

Матч пройдет в Эйндховене на стадионе «Филипс» и начнется в 22:45 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

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