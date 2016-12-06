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Слуцкий в ближайшее время планирует посетить Антарктиду

Сергей Иванов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как стало известно «Советскому спорту», Леонид Слуцкий, который после матча с «Тоттенхэмом» покинет пост главного тренера ЦСКА, в ближайшее время планирует посетить Антарктиду.

По нашим данным, туристическая поездка на Южный полюс была запланирована еще задолго до того, как стало известно, что Слуцкий покинет ЦСКА. Компанию Слуцкому должен составить начальник селекционного отдела ЦСКА Олег Яровинский.

Напомним, последний матч для Слуцкого в качестве главного тренера армейцев – против «Тоттенхэма» на «Уэмбли» – начнется в среду в 22.45 (мск). 

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