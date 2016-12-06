«Спартак» с минимальным счетом обыграл «Ак Барс»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» дома обыграл «Ак Барс» со счетом 1:0.

Единственную шайбу в матче забросил Райан Стоа.

После этого матча столичный клуб с 49-ю очками занимает 10-е место в Западной конференции, а «Ак Барс» расположился на третьей строчке на Востоке, имея в активе 79 очков.

В следующем туре красно-белые 8 декабря примут «Нефтехимик», а команда из Казани в этот же день на выезде сыграет с «Сочи».

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