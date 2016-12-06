Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Гандбол  Румыния- : -Россия
Футбол  Байер- : -Монако
Футбол  Реал- : -Боруссия
Футбол  Порту- : -Лестер Сити
Футбол  Тоттенхэм- : -ЦСКА
Футбол  Лион- : -Севилья
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Спартак» с минимальным счетом обыграл «Ак Барс»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» дома обыграл «Ак Барс» со счетом 1:0.

Единственную шайбу в матче забросил Райан Стоа.

После этого матча столичный клуб с 49-ю очками занимает 10-е место в Западной конференции, а «Ак Барс» расположился на третьей строчке на Востоке, имея в активе 79 очков.

В следующем туре красно-белые 8 декабря примут «Нефтехимик», а команда из Казани в этот же день на выезде сыграет с «Сочи».

КХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Спартак - Ак Барс - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Голы:

Стоа (Дыбленко), 52:10 (1:0).

Место и дата

06 декабря 19:30, МСА Лужники, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Максим Потапов: Большинство казанцы чаще получали, но мы выстоялиКапитан «Спартака» Максим Потапов прокомментировал победу над «Ак Барсом» - 1:0.Алексей Ярушкин: Неправильный гол в наши ворота обсуждать нет смыслаГлавный тренер «Спартака» Алексей Ярушкин прокомментировал победу над «Ак Барсом» - 1:0.Зинэтула Билялетдинов: Ничего у нас не получилось, слишком много суетыГлавный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение в матче со «Спартаком» - 0:1.КХЛ. «Спартак» обыграл «Ак Барс», «Торпедо» победило «Нефтехимик» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.Как Карякин поставил мат Биллу. Все о «шахматном» поединке «Спартак» – «Ак Барс»Как Карякин поставил мат Биллу. Все о «шахматном» поединке «Спартак» – «Ак Барс»В «Лужниках» «гладиаторы» вкупе с гроссмейстером Сергеем Карякиным одолели «барсов» Зинэтулы Билялетдинова в шахматной партии на… льду.«Торпедо» переиграло дома «Нефтехимик»Хоккеисты нижегородского «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ переиграли «Нефтехимик» со счетом 4:2.Экс-форвард «Спартака» Алексей Саломатин скончался на 52-м году жизниБывший нападающий хоккейного клуба «Спартак» и сборной России Алексей Саломатин скончался на 52-м году жизни.Сергей Гимаев: Мозякин никого не пускает в свой внутренний мирЗаслуженный тренер страны, популярный эксперт «Матч ТВ» Сергей Гимаев отвечает на злободневные вопросы обозревателя «Советского спорта».Сергей Гимаев: Я очень рад за КовальчукаЗаслуженный тренер страны, популярный эксперт «Матч ТВ» Сергей Гимаев отвечает на злободневные вопросы обозревателя «Советского спорта».Футболистам Карякин помог, поможет ли хоккеистам?Футболистам Карякин помог, поможет ли хоккеистам?Сегодня в матче «Спартак» – «Ак Барс» символическое вбрасывание проведет вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин.Дацюка и Ковальчука теснят иностранцы. Обидно за наших игроков и болельщиковДацюка и Ковальчука теснят иностранцы. Обидно за наших игроков и болельщиковОбозреватель «Советского спорта» недоумевает – почему на Матч Звезд КХЛ российские болельщики посылают легионеров, а не своих земляков.Артем Зуб: Дебют за СКА? В своей игре были ошибочки, могло быть получшеЗащитник СКА Артем Зуб поделился впечатлениями от дебюта за петербургский клуб в матче КХЛ против «Адмирала» (4:1).Кирилл Капризов: В молодежную сборную надо еще попасть, никто не гарантирует местаНападающий уфимского «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов считает, что еще не гарантировал себе место в молодежной сборной России на чемпионате мира в Канаде.Два хоккеиста фарм-клуба СКА перешли в «Амур»Игроки «СКА-Невы» Михаил Тихонов и Денис Орлович-Грудков продолжат карьеру в «Амуре», сообщает официальный сайт петербургского клуба.Мисхат Фахрутдинов: Хоккеисты «Амура» после матча с «Северсталью» получили взбучкуГлавный тренер «Амура» Мисхат Фахрутдинов сообщил, что его подопечные получили взбучку после победного матча Континентальной хоккейной лиги с череповецкой «Северсталью».Мозякин – народный избранникМозякин – народный избранникЗавершилось голосование болельщиков на сайте Недели звезд хоккея, по результатам которого определены 16 первых участников Матча звезд КХЛ.КХЛ: «Слован» не снимется с чемпионата«Слован» не снимется с чемпионата КХЛ в нынешнем сезоне, заявили в пресс-службе лиги.Борис Майоров: Здорово, что Знарок вызвал в сборную России и опытных игроков, и молодежьДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал расширенный состав сборной России для участия в Кубке Первого канала.КХЛ. «Адмирал» уступил СКА, «Куньлунь» проиграл ЦСКА и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.«Сибирь» дома уступила новокузнецкому «Металлургу»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Сибирью» и новокузнецким «Металлургом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Кузни».

Ак Барс
Ак Барскалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение