Леонид Слуцкий: Хочешь рассмешить бога – расскажи ему о своих планах

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Тоттенхэмом», который состоится в рамках заключительного тура Лиги чемпионов.

- Результат завтрашнего матча может повлиять на ваше решение?

- Нет.

- Каково выводить команду на игру в последний раз?

- Завтра смогу испытать эти чувства и потом поделиться с вами.



- Думали, что скажете игрокам в раздевалке?

- Мы с ними уже пообщались.



- Почему было принято решение объявить до игры, а не после?

- После игры не было бы времени пообщаться и поговорить, потому что кто-то летит назад в Москву, а кто-то – в другие места. Так что разговор состоялся сегодня.



- Было много слухов, что у вас запланирована встреча с командой в ресторане после игры…

- Она предполагается, но позже.



- Как здоровье Марио, сможет ли сыграть?

- Есть проблемы у Марио и Понтуса. Решение об их участии будет принято завтра.



- Вы составили планы, чем займётесь после ухода из ЦСКА?

- Конечно. Но есть поговорка: хочешь рассмешить бога - расскажи ему о своих планах.



- Насколько вам лично важно уйти из ЦСКА с победой?

-Всегда хочется поставить восклицательный знак в любом деле, которым занимаешься, тем более так долго. Но прекрасно понимаю, что сделать это будет непросто.

- Вы продолжите карьеру сразу или возьмёте паузу?

- Я не готов это комментировать.



- Какие уроки извлекли из первой игры?

- Такие, которые и так были понятны: что это сильная команда с хорошим подбором игроков, способных показывать разнообразный футбол. Первый матч был крайне сложным. Уверен, что и завтра будет такой поединок



- Удивлены неудачным выступлением «Тоттенхэма» в Лиге чемпионов?

- Сложилась ровная группа. За исключением нашей игры с «Монако», все остальные завершились вничью или с разницей в один мяч. В такой группе произойти могло всё, что угодно. Так что это неудивительно.



- Повлияло ли на выступление «Тоттенхэма» то, что они играли на непривычном для себя стадионе «Уэмбли»? И что для вас означает игра на этом стадионе?

- Это не повлияло на их выступление. Что касается меня… Всегда приятно играть на аренах с такой историей. Это обогащает футболистов и тренеров. Матчи на знаковых стадионах остаются в памяти.



- После матча с «Уралом» вы сказали, что Фёдор Чалов себя плохо чувствовал. Каково его состояние?

- Он пропустил два дня тренировок, но сегодня работает в общей группе.



Напомним, матч «Тоттенхэм» - ЦСКА состоится завтра, 7 декабря и начнется в 22:45 по московскому времени.

