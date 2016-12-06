Леонид Слуцкий: Хочешь рассмешить бога – расскажи ему о своих планах
Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Тоттенхэмом», который состоится в рамках заключительного тура Лиги чемпионов.
- Результат завтрашнего матча может повлиять на ваше решение?
- Нет.
- Каково выводить команду на игру в последний раз?
- Завтра смогу испытать эти чувства и потом поделиться с вами.
- Думали, что скажете игрокам в раздевалке?
- Мы с ними уже пообщались.
- Почему было принято решение объявить до игры, а не после?
- После игры не было бы времени пообщаться и поговорить, потому что кто-то летит назад в Москву, а кто-то – в другие места. Так что разговор состоялся сегодня.
- Было много слухов, что у вас запланирована встреча с командой в ресторане после игры…
- Она предполагается, но позже.
- Как здоровье Марио, сможет ли сыграть?
- Есть проблемы у Марио и Понтуса. Решение об их участии будет принято завтра.
- Вы составили планы, чем займётесь после ухода из ЦСКА?
- Конечно. Но есть поговорка: хочешь рассмешить бога - расскажи ему о своих планах.
- Насколько вам лично важно уйти из ЦСКА с победой?
-Всегда хочется поставить восклицательный знак в любом деле, которым занимаешься, тем более так долго. Но прекрасно понимаю, что сделать это будет непросто.
- Вы продолжите карьеру сразу или возьмёте паузу?
- Я не готов это комментировать.
- Какие уроки извлекли из первой игры?
- Такие, которые и так были понятны: что это сильная команда с хорошим подбором игроков, способных показывать разнообразный футбол. Первый матч был крайне сложным. Уверен, что и завтра будет такой поединок
- Удивлены неудачным выступлением «Тоттенхэма» в Лиге чемпионов?
- Сложилась ровная группа. За исключением нашей игры с «Монако», все остальные завершились вничью или с разницей в один мяч. В такой группе произойти могло всё, что угодно. Так что это неудивительно.
- Повлияло ли на выступление «Тоттенхэма» то, что они играли на непривычном для себя стадионе «Уэмбли»? И что для вас означает игра на этом стадионе?
- Это не повлияло на их выступление. Что касается меня… Всегда приятно играть на аренах с такой историей. Это обогащает футболистов и тренеров. Матчи на знаковых стадионах остаются в памяти.
- После матча с «Уралом» вы сказали, что Фёдор Чалов себя плохо чувствовал. Каково его состояние?
- Он пропустил два дня тренировок, но сегодня работает в общей группе.
Напомним, матч «Тоттенхэм» - ЦСКА состоится завтра, 7 декабря и начнется в 22:45 по московскому времени.
Матч
Место и дата
07 декабря 22:45, Уэмбли, Текстовая трансляция