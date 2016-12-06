Евгений Гинер: У нас есть время подумать, посмотреть и определиться с новым тренером

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал отставку Леонида Слуцкого с поста главного тренера.

«Клуб очень благодарен Леониду Викторовичу Слуцкому. Думаю, он отработал прекрасные сезоны в ЦСКА, и теперь хочет дать себе немного отдыха. Мы договаривались, что он отработает первый круг и уйдет. Команда играет хорошо, место занимает достойное, мы будем бороться за чемпионство. То, что он будет просто ходить на работу, — это неправильно. Иногда мы устаем, и от работы начинает подташнивать, а тренер должен всегда быть искусным. У нас есть время подумать, посмотреть и определиться с новым тренером. Есть группа менеджеров, которая делает предложения. Дальше акционеры и руководители принимают решение. Его можно принять за десять минут, а можно за неделю», - сказал Гинер в эфире «Матч ТВ».