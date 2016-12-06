Александр Головин: Жаль, что Слуцкий уходит, он дал мне дорогу в большой футбол

Полузащитник ЦСКА Александр Головин поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Тоттенхэмом», который пройдет в рамках заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов.

- Что для вас означает эта игра и стадион «Уэмбли»?

- Очень важная игра — как для нас, так и для «Тоттенхэма». Но об арене ничего особенного сказать не могу.



- Будете ли играть лично для тренера, который сделал вас игроком основы ЦСКА?

- Каждый из нас всегда играет в первую очередь для тренера. Он доверяет нам, а мы пытаемся выложиться на максимум и оправдать доверие.



- Играет ли для вас особую роль то, что в соперниках английский клуб?

- Нет. Это важный матч с сильным соперником. В таких матчах всегда хочется побеждать.



- Лично для вас важнее играть в Лиге чемпионов или в Лиге Европы, которая, как иногда считается, отвлекает от домашнего чемпионата?

- Конечно, в Лиге чемпионов. Но ничего страшного, если придется играть в Лиге Европы – тоже очень важный турнир.



- Как относитесь к решению Леонида Слуцкого покинуть пост?

- Очень жаль, что уходит. Он дал мне дорогу в большой футбол, и я очень благодарен ему.



- Много ли шуток было относительно приза «Первая пятёрка»?

- Шутили в основном братья Березуцкие и Акинфеев. Рад получить приз, но стараюсь не зацикливаться на этом и двигаться дальше.



Напомним, матч «Тоттенхэм» - ЦСКА состоится завтра, 7 декабря и начнется в 22:45 по московскому времени.