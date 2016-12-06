Зинэтула Билялетдинов: Ничего у нас не получилось, слишком много суеты
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение в матче со «Спартаком» - 0:1.
- Не сложилась у нас игра сегодня, - сказал Билялетдинов. – Очень много ошибок допускали, поэтому вообще ничего не получилось.
- На взгляд со стороны «Ак Барс» сыграл не так уж и плохо…
- Слишком много суеты и неверных решений. Поэтому ничего интересного на льду не создали.
Матч
Спартак - Ак Барс - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Место и дата
06 декабря 19:30, МСА Лужники, Онлайн-трансляция
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