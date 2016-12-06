Зинэтула Билялетдинов: Ничего у нас не получилось, слишком много суеты

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение в матче со «Спартаком» - 0:1.

- Не сложилась у нас игра сегодня, - сказал Билялетдинов. – Очень много ошибок допускали, поэтому вообще ничего не получилось.



- На взгляд со стороны «Ак Барс» сыграл не так уж и плохо…

- Слишком много суеты и неверных решений. Поэтому ничего интересного на льду не создали.