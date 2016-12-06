Алексей Ярушкин: Неправильный гол в наши ворота обсуждать нет смысла

Главный тренер «Спартака» Алексей Ярушкин прокомментировал победу над «Ак Барсом» - 1:0.

- Старались играть строго. В таком матче все зависит от первой грубой ошибки, - подвел итог матчу Ярушкин. – Наверное, мы все же чуть лучше реализовали свои моменты. Плюс выстояли в очень важном меньшинстве…

- Гол в ворота «Спартака», который засчитали из-за ошибки видео-судьи в Казани вас сильно разозлил?

- Этот момент нет уже смысла обсуждать. Давайте говорить о сегодняшней игре.