Максим Потапов: Большинство казанцы чаще получали, но мы выстояли

Капитан «Спартака» Максим Потапов прокомментировал победу над «Ак Барсом» - 1:0.

- Матч получился очень тяжелый, но интересный, - заявил после сирены Потапов. – Как говорят, «туда-сюда», до первого гола. Мы его забили потому и победили.

- Но это случилось только в третьем периоде…

- Могли и раньше счет открыть. У нас и большинство было… Но «барсы» его чаще получали. Поэтому больше приходилось обороняться. Хорошо, что в концовке выстояли.