Максим Потапов: Большинство казанцы чаще получали, но мы выстояли
Капитан «Спартака» Максим Потапов прокомментировал победу над «Ак Барсом» - 1:0.
- Матч получился очень тяжелый, но интересный, - заявил после сирены Потапов. – Как говорят, «туда-сюда», до первого гола. Мы его забили потому и победили.
- Но это случилось только в третьем периоде…
- Могли и раньше счет открыть. У нас и большинство было… Но «барсы» его чаще получали. Поэтому больше приходилось обороняться. Хорошо, что в концовке выстояли.
Матч
Спартак - Ак Барс - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Место и дата
06 декабря 19:30, МСА Лужники, Онлайн-трансляция
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