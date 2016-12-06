Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Гандбол  Румыния- : -Россия
Футбол  Байер- : -Монако
Футбол  Реал- : -Боруссия
Футбол  Порту- : -Лестер Сити
Футбол  Тоттенхэм- : -ЦСКА
Футбол  Лион- : -Севилья
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Максим Потапов: Большинство казанцы чаще получали, но мы выстояли

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Капитан «Спартака» Максим Потапов прокомментировал победу над «Ак Барсом» - 1:0.

- Матч получился очень тяжелый, но интересный, - заявил после сирены Потапов. – Как говорят, «туда-сюда», до первого гола. Мы его забили потому и победили.

- Но это случилось только в третьем периоде…
- Могли и раньше счет открыть. У нас и большинство было… Но «барсы» его чаще получали. Поэтому больше приходилось обороняться. Хорошо, что в концовке выстояли.

Матч

Спартак - Ак Барс - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Голы:

Стоа (Дыбленко), 52:10 (1:0).

Место и дата

06 декабря 19:30, МСА Лужники, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Алексей Ярушкин: Неправильный гол в наши ворота обсуждать нет смыслаГлавный тренер «Спартака» Алексей Ярушкин прокомментировал победу над «Ак Барсом» - 1:0.Зинэтула Билялетдинов: Ничего у нас не получилось, слишком много суетыГлавный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение в матче со «Спартаком» - 0:1.КХЛ. «Спартак» обыграл «Ак Барс», «Торпедо» победило «Нефтехимик» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.Как Карякин поставил мат Биллу. Все о «шахматном» поединке «Спартак» – «Ак Барс»Как Карякин поставил мат Биллу. Все о «шахматном» поединке «Спартак» – «Ак Барс»В «Лужниках» «гладиаторы» вкупе с гроссмейстером Сергеем Карякиным одолели «барсов» Зинэтулы Билялетдинова в шахматной партии на… льду.«Спартак» с минимальным счетом обыграл «Ак Барс»В матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» дома обыграл «Ак Барс» со счетом 1:0.«Торпедо» переиграло дома «Нефтехимик»Хоккеисты нижегородского «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ переиграли «Нефтехимик» со счетом 4:2.Экс-форвард «Спартака» Алексей Саломатин скончался на 52-м году жизниБывший нападающий хоккейного клуба «Спартак» и сборной России Алексей Саломатин скончался на 52-м году жизни.Сергей Гимаев: Мозякин никого не пускает в свой внутренний мирЗаслуженный тренер страны, популярный эксперт «Матч ТВ» Сергей Гимаев отвечает на злободневные вопросы обозревателя «Советского спорта».Сергей Гимаев: Я очень рад за КовальчукаЗаслуженный тренер страны, популярный эксперт «Матч ТВ» Сергей Гимаев отвечает на злободневные вопросы обозревателя «Советского спорта».Широкий шаг и пустые места. Итоги первой части сезонаШирокий шаг и пустые места. Итоги первой части сезона«Советский спорт» подводит итоги лета, осени и зимы в премьер-лиге. Вот какой мы запомним первую часть сезона-2016/17.Сергей Родионов: Удар локтем Промеса? Это было неумышленноГенеральный директор «Спартака» - о нарушении Промеса в матче с «Рубином» (2:1).Роман Зобнин: Глушаков оправдывает капитанскую повязкуПолузащитник «Спартака» Роман Зобнин об игре партнеров по команде Дениса Глушакова и Куинси Промеса.Роман Зобнин: Наверное, мы хорошо провели первую часть сезонаПолузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился впечатлением от игры красно-белых в первой половине сезона.«Спартак» может вернуть Романа Шишкина уже зимойМассимо Каррера ищет усиления на правый фланг защиты красно-белого клуба.«О покупке Селихова в «Спартаке» знали все. Кто-то просто раскачивает лодку»«О покупке Селихова в «Спартаке» знали все. Кто-то просто раскачивает лодку»Во вторник состоялось плановое заседание совета директоров «Спартака».«Спартак» готов продать Промеса «Ливерпулю», уверяют английские СМИЮрген Клопп видит в голландском полузащитнике красно-белых замену сенегальцу Садио Мане, отбывающему на Кубок африканских наций.Федор Смолов: «Спартак» хочет моего трансфера, но я туда не перейдуНападающий «Краснодара» Федор Смолов заявил, что не перейдет в «Спартак».Александр Жирков: Финансовая ситуация? Она тяжелая, но «Спартак» намерен двигаться впередЧлен совета директоров «Спартака» Александр Жирков заявил, что несмотря на нестабильную финансовую ситуацию в российском футболе, клуб намерен усиливаться.Сергей Родионов: Слухи по недовольству Карреры трансфером Селихова – это некое раскачивание лодкиГенеральный директор «Спартака» Сергей Родионов заявил, что главный тренер красно-белых был в курсе трансфера Александра Селихова.Александр Жирков: Задачи «Спартака» на вторую часть не изменились – попасть в медалиЧлен совета директоров «Спартака» Александр Жирков подвел итоги заседания совдира.

Ак Барс
Ак Барскалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Максим Потапов
Максим Потаповвсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение