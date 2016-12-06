Хиддинк присутствует на матче ПСВ – «Ростов»
Экс-главный тренер сборной России Гус Хиддинк присутствует на матче Лиги чемпионов ПСВ – «Ростов».
Как известно, Хиддинк несколько раз приводил ПСВ к чемпионству, несколько раз выигрывал Кубок и Суперкубок Голландии. А главным успехом Хиддинка в ПСВ стала победа в Кубке Европейских чемпионов в сезоне 1987/88.
Матч
Состав
ПСВ: Зут, Морено, Изимат Марин, Ариас (Перейро, 62), Шваб, Бренет, Зинченко (де Йонг С., 62), Рамселар, Прюппер, Бергвейн, де Йонг Л.
Ростов: Джанаев, Гранат, Кудряшов, Навас, Калачёв, Мевля, Нобоа, Ерохин, Гацкан, Азмун, Полоз
Предупреждения:
Судья:
Дениз Айтекин (Германия)
Место и дата
06 декабря 22:45, Филипс Стадион, Текстовая трансляция
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