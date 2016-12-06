Маурисио Почеттино: Надо приложить все усилия для победы в матче с ЦСКА

Маурисио Почеттино Источник: Reuters

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от предстоящего матча с ЦСКА, который состоится в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.

«После вылета из Лиги чемпионов Лига Европы важна для нас по нескольким причинам. Во-первых, мы можем провести еще несколько матчей на «Уэмбли», который в следующем сезоне станет нашим домашним стадионом. Кроме того, команде полезно играть на нескольких фронтах. Нашим молодым игрокам пригодится опыт участия в еврокубках.

Важно сохранять позитивный настрой. Непросто снова отправляться играть в Лиге Европы, но раз уж мы не заслужили продолжить борьбу в Лиге чемпионов, то надо завтра приложить все усилия для победы, а затем постараться пройти как можно дальше. Это наша обязанность», - цитирует Почетино UEFA.com.

Напомним, матч «Тоттенхэм» - ЦСКА состоится завтра, 7 декабря и начнется в 22:45 по московскому времени.