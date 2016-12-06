Барри Троц: Я могу урезать Овечкину игровое время

Главный тренер «Вашингтона» Барри Троц после утренней тренировки выступил с заявлением для прессы.

«У нас состоялся разговор с Овечкиным, - рассказал Троц. - Он понимает, что принесет больше пользы команде, если не будет сидеть на скамейке штрафников. Он хватает слишком много удалений, орудуя своей клюшкой. Овечкин нам нужен на льду, потому что он – самый результативный. Он все это понимает и относится к этой ситуации со всей ответственностью.

Многие арбитры знают, что Овечкин любит наносить рубящие удары клюшкой. У него такая репутация. Я говорю ему: «Алекс, тебя будут за это наказывать». Вообще это честные удаления, потому что такие нарушения есть. И он это тоже понимает.

Овечкин – наш капитан. На нем большая ответственность. Он понимает, какой груз несет на своих плечах. Он – лидер команды, и должен помогать, а не мешать.

В общем мы пришли к тому, что если это будет повторяться снова, то Алекс не увидит много игрового времени и большинства. Я надеюсь, что мой мессадж до Овечкина дойдет. И это не какой-то вызов нашему капитану. Это реальность».