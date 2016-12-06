Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Гандбол  Румыния- : -Россия
Футбол  Байер- : -Монако
Футбол  Реал- : -Боруссия
Футбол  Порту- : -Лестер Сити
Футбол  Тоттенхэм- : -ЦСКА
Футбол  Лион- : -Севилья
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Ян Вертонген: Очень рад, что Алдервейрелд вернулся в строй

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии
Ян Вертонген
Ян ВертонгенИсточник: Reuters

Защитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген поделился ожиданиями от предстоящего матча с ЦСКА, который состоится в рамках заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Очень рад, что Тоби Алдервейрелд вернулся в строй. Он отличный футболист и друг, но не я решаю, кто будет играть. Приятно видеть Тоби здоровым, как и всех остальных. Эрик Дайер тоже выступает здорово. Мне нравится играть в еврокубках. Конечно, я предпочитаю Лигу чемпионов. Сил на два матча в неделю у нас хватит, поэтому лучше играть два поединка, чем один», - цитирует Вертонгена UEFA.com.

Напомним, матч «Тоттенхэм» - ЦСКА состоится завтра, 7 декабря и начнется в 22:45 по московскому времени.

Голосование: Продолжат ли ЦСКА и «Ростов» борьбу в Лиге Европы?

Матч

Тоттенхэм - ЦСКА

Место и дата

07 декабря 22:45, Уэмбли, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
10 человек получили ножевые ранения в драке фанатов киевского «Динамо» и «Бешикташа»В преддверии матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и турецким «Бешикташем» произошла потасовка между болельщиками двух команд.Александр Бубнов: Игроки-то, наверняка, об уходе тренера знали заранееФутбольный эксперт Александр Бубнов высказался об уходе из ЦСКА Леонида Слуцкого.Понтус Вернблум: Слуцкий – лучший тренер из тех, что были у меняПолузащитник ЦСКА Понтус Вернблум прокомментировал увольнение Леонида Слуцкого с поста главного тренера команды.Виталий Мутко: Леонид Викторович еще свое слово в футболе скажетПрезидент РФС Виталий Мутко прокомментировал заявление ЦСКА об увольнении Леонида Слуцкого.Лига чемпионов. 6-й тур. ПСВ – «Ростов», «Бенфика» – «Наполи» и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.Маурисио Почеттино: Надо приложить все усилия для победы в матче с ЦСКАМаурисио Почеттино: Надо приложить все усилия для победы в матче с ЦСКАГлавный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от предстоящего матча с ЦСКА, который состоится в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.Хиддинк присутствует на матче ПСВ – «Ростов»Экс-главный тренер сборной России Гус Хиддинк присутствует на матче Лиги чемпионов ПСВ – «Ростов».ПСВ – «Ростов». ОнлайнВо вторник в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграют голландский ПСВ и российский «Ростов».«Бенфика» – «Наполи». ОнлайнВо вторник в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграют португальская «Бенфика» и итальянский «Наполи».«Бавария» – «Атлетико». ОнлайнВо вторник в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграют немецкая «Бавария» и испанский «Атлетико».Александр Головин: Жаль, что Слуцкий уходит, он дал мне дорогу в большой футболАлександр Головин: Жаль, что Слуцкий уходит, он дал мне дорогу в большой футболПолузащитник ЦСКА Александр Головин поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Тоттенхэмом», который пройдет в рамках заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов.Юрий Белоус: Хочется увидеть Слуцкого в английском клубеЮрий Белоус: Хочется увидеть Слуцкого в английском клубеИзвестный футбольный функционер, под руководством которого Слуцкий работал в ФК «Москва», прокомментировал отставку главного тренера ЦСКА.Евгений Гинер: У нас есть время подумать, посмотреть и определиться с новым тренеромПрезидент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал отставку Леонида Слуцкого с поста главного тренера.Леонид Слуцкий: Хочешь рассмешить бога – расскажи ему о своих планахЛеонид Слуцкий: Хочешь рассмешить бога – расскажи ему о своих планахГлавный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий заявил, что уже обсудил свой уход с футболистами команды.Слуцкий в ближайшее время планирует посетить АнтарктидуКак стало известно «Советскому спорту», Леонид Слуцкий, который после матча с «Тоттенхэмом» покинет пост главного тренера ЦСКА, в ближайшее время планирует посетить Антарктиду.ПСВ – «Ростов». Стартовые составыСтали известны стартовые составы ПСВ и «Ростова» на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.Сергей Балахнин: На данный момент Слуцкий – самый успешный тренер РоссииБывший помощник Леонида Слуцкого по сборной России Сергей Балахнин прокомментировал заявление ЦСКА об отставке главного тренера.«Главное – надолго в тень не уйти». Ловчев – об уходе Слуцкого«Главное – надолго в тень не уйти». Ловчев – об уходе СлуцкогоОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев комментирует уход из ЦСКА Леонида Слуцкого.Леонид Слуцкий: Я не говорю ЦСКА «прощай», я говорю «до свидания»Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал свое решение покинуть пост главного тренера.Руслан Нигматуллин: Думаю, Слуцкий хочет новой мотивацииБывший голкипер ЦСКА и сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал заявление ЦСКА об отставке Леонида Слуцкого.

Тоттенхэм
Тоттенхэмкалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Ян Вертонген
Ян Вертонгенвсе новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение