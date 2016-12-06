Ян Вертонген: Очень рад, что Алдервейрелд вернулся в строй

Ян Вертонген Источник: Reuters

Защитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген поделился ожиданиями от предстоящего матча с ЦСКА, который состоится в рамках заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Очень рад, что Тоби Алдервейрелд вернулся в строй. Он отличный футболист и друг, но не я решаю, кто будет играть. Приятно видеть Тоби здоровым, как и всех остальных. Эрик Дайер тоже выступает здорово. Мне нравится играть в еврокубках. Конечно, я предпочитаю Лигу чемпионов. Сил на два матча в неделю у нас хватит, поэтому лучше играть два поединка, чем один», - цитирует Вертонгена UEFA.com.

Напомним, матч «Тоттенхэм» - ЦСКА состоится завтра, 7 декабря и начнется в 22:45 по московскому времени.