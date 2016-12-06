Виталий Мутко: Леонид Викторович еще свое слово в футболе скажет
Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал заявление ЦСКА об увольнении Леонида Слуцкого.
«Леонид Викторович внес большой вклад в развитие российского футбола, в победы ЦСКА. Я очень благодарен ему за работу в сборной. В спорте бывают и отрицательные результаты, но в целом Леонид Викторович специалист очень хорошего уровня, и еще свое слово в футболе он скажет», - цитирует Мутко «Р-Спорт».
Напомним, об отставке Слуцкого сообщил официальный твиттер армейцев, написав: «Леонид Слуцкий принял решение покинуть ЦСКА после игры с «Тоттенхэмом». Имя нового наставника будет названо до конца недели».
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