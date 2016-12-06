Виталий Мутко: Леонид Викторович еще свое слово в футболе скажет

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал заявление ЦСКА об увольнении Леонида Слуцкого.

«Леонид Викторович внес большой вклад в развитие российского футбола, в победы ЦСКА. Я очень благодарен ему за работу в сборной. В спорте бывают и отрицательные результаты, но в целом Леонид Викторович специалист очень хорошего уровня, и еще свое слово в футболе он скажет», - цитирует Мутко «Р-Спорт».