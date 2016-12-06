Понтус Вернблум: Слуцкий – лучший тренер из тех, что были у меня

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум прокомментировал увольнение Леонида Слуцкого с поста главного тренера команды.

«Слуцкий — лучший тренер из тех, что были у меня, но куда важнее, что он самый настоящий и добрый человек, которого я когда-либо встречал», - написал Вернблум в инстаграме.

The best coach I've had but even more important, the most genuine and kind person I've ever met. Фото опубликовано Pontus Wernbloom (@wernbloom) Дек 6 2016 в 11:14 PST

Слуцкий возглавляет ЦСКА с 26 октября 2009 года. Под его руководством армейцы трижды выигрывали чемпионат России (2013, 2014, 2016), дважды Кубок России (2011, 2013) и Суперкубок России (2013, 2014).

С 7 августа 2015 по 30 июня 2016 года 45-летний специалист был главным тренером сборной России.