Понтус Вернблум: Слуцкий – лучший тренер из тех, что были у меня
Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум прокомментировал увольнение Леонида Слуцкого с поста главного тренера команды.
«Слуцкий — лучший тренер из тех, что были у меня, но куда важнее, что он самый настоящий и добрый человек, которого я когда-либо встречал», - написал Вернблум в инстаграме.
Слуцкий возглавляет ЦСКА с 26 октября 2009 года. Под его руководством армейцы трижды выигрывали чемпионат России (2013, 2014, 2016), дважды Кубок России (2011, 2013) и Суперкубок России (2013, 2014).
С 7 августа 2015 по 30 июня 2016 года 45-летний специалист был главным тренером сборной России.
Напомним, об отставке Слуцкого сообщил официальный твиттер армейцев, написав: «Леонид Слуцкий принял решение покинуть ЦСКА после игры с «Тоттенхэмом». Имя нового наставника будет названо до конца недели».