Александр Бубнов: Игроки-то, наверняка, об уходе тренера знали заранее

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об уходе из ЦСКА Леонида Слуцкого.

«Не думаю, что объявление такой новости до важнейшего матча с «Тоттенхэмом» в Лиге чемпионов будет иметь какое-то влияние на команду. Игроки-то, наверняка, об уходе тренера знали заранее. Возможно, сделано это было для того, чтобы команда игрой отблагодарила своего тренера за годы сотрудничества. Что касается будущего Слуцкого, то тут сложно о чем бы то ни было рассуждать. Только сам тренер может что-либо решить: отдохнуть ему или сразу возглавить какой-то другой клуб. Такие вопросы спонтанно не решаются», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Слуцкий возглавляет ЦСКА с 26 октября 2009 года. Под его руководством армейцы трижды выигрывали чемпионат России (2013, 2014, 2016), дважды Кубок России (2011, 2013) и Суперкубок России (2013, 2014).

С 7 августа 2015 по 30 июня 2016 года 45-летний специалист был главным тренером сборной России.