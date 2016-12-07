10 человек получили ножевые ранения в драке фанатов киевского «Динамо» и «Бешикташа»
В преддверии матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и турецким «Бешикташем» произошла потасовка между болельщиками двух команд.
В массовой драке приняли участие около трехсот человек. По информации телеканала «Футбол 1», 10 из них получили ножевые ранения.
Перед началом встречи беспорядки перешли на трибуны стадиона «Олимпийский» в столице Украины. Сообщается, что игра была под угрозой срыва.
Матч
Динамо К - Бешикташ - 5:0 (4:0)2-й тайм
Голы
Беседин 9 (1:0). Ярмоленко 30 (2:0 - пен.). Буяльский 33 (3:0). Гонсалес 45 (4:0). Сидорчук 60 (5:0).
Состав
Динамо К: Рудько, Антуньеш, Бурда, Вида, Хачериди, Рыбалка, Буяльский, Сидорчук (Корзун, 66), Гонсалес, Ярмоленко, Беседин
Бешикташ: Агосто, Тошич, Адриано, Марсело, Бек, Озьякуп, Арслан (Тосун, 46), Хатчинсон, Абубакар, Сахан (Генюл, 46), Куарежма
Предупреждения:
Бурда, 44 - Озьякуп, 20; Абубакар, 30; Адриано, 49
Удаления:
Судья:
Крейг Александер Томсон (Шотландия)
Место и дата
06 декабря 22:45, НСК Олимпийский, Онлайн-трансляция