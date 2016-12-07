10 человек получили ножевые ранения в драке фанатов киевского «Динамо» и «Бешикташа»

В преддверии матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и турецким «Бешикташем» произошла потасовка между болельщиками двух команд.

В массовой драке приняли участие около трехсот человек. По информации телеканала «Футбол 1», 10 из них получили ножевые ранения.

Перед началом встречи беспорядки перешли на трибуны стадиона «Олимпийский» в столице Украины. Сообщается, что игра была под угрозой срыва.