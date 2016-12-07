Джокович завершил сотрудничество с Борисом Беккером

Победитель шести турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Борис Беккер больше не будет тренировать вторую ракетку мира Новака Джоковича.

«После трех успешных лет совместной работы Борис Беккер и я приняли решение о прекращении сотрудничества. Все цели, которые мы ставили перед собой, когда только начинали работать вместе, были достигнуты, и я хочу поблагодарить его за качественную работу, самоотверженность и преданность делу.



Мои планы сейчас заключаются в составлении правильного календаря и поддержании высокого уровня игры. Исходя из этого будут приниматься все решения», — написал Джокович на своей странице в сети Facebook.

За три сезона работы под руководством Беккера Новак Джокович выиграл 6 турниров «Большого шлема», а всего в его активе - 12 выигранных «мэйджоров».

Ранее сообщалось, что условием продолжения сотрудничества со стороны Беккера было расставание Новака с испанским «духовным гуру» Пепе Имазом.

Сегодня стало известно, что Имаз по-прежнему будет находиться в команде Джоковича.

