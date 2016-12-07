«Ростов» сыграл вничью с ПСВ и вышел в Лигу Европы
«Ростов» на выезде сыграл вничью с ПСВ (0:0) в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
Для того, чтобы занять третье место в группе, дающее право участия в Лиге Европы-2016/17, ростовчанам достаточно было ничейного исхода, в то время как голландцам была необходима только победа.
На протяжении всей встречи футболисты ПСВ владели территориальным преимуществом, а «Ростов» старался отвечать острыми контратаками.
Под занавес основного времени матча Владимир Гранат вынес мяч с линии ворот российского клуба, которые уже покинул Сослан Джанаев.
Добиться нужного результата ПСВ не помог и голкипер Йерун Зут, который пришел в чужую штрафную на розыгрыш углового.
Напомним, в текущем сезоне «Ростов» дебютировал в Лиге чемпионов.
Матч
Состав
ПСВ: Зут, Морено, Изимат Марин (Нарсинг, 77), Ариас (Перейро, 62), Шваб, Бренет, Зинченко (де Йонг С., 62), Рамселар, Прюппер, Бергвейн, де Йонг Л.
Ростов: Джанаев, Гранат, Кудряшов, Навас, Калачёв (Терентьев, 80), Мевля, Нобоа, Ерохин, Гацкан, Азмун (Эззатоллахи, 90), Полоз (Бухаров, 89)
Предупреждения:
Бергвейн, 64; Морено, 87 - Гранат, 40
Судья:
Дениз Айтекин (Германия)
Место и дата
06 декабря 22:45, Филипс Стадион, Текстовая трансляция