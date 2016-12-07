«Ростов» сыграл вничью с ПСВ и вышел в Лигу Европы

«Ростов» на выезде сыграл вничью с ПСВ (0:0) в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Для того, чтобы занять третье место в группе, дающее право участия в Лиге Европы-2016/17, ростовчанам достаточно было ничейного исхода, в то время как голландцам была необходима только победа.

На протяжении всей встречи футболисты ПСВ владели территориальным преимуществом, а «Ростов» старался отвечать острыми контратаками.

Под занавес основного времени матча Владимир Гранат вынес мяч с линии ворот российского клуба, которые уже покинул Сослан Джанаев.

Добиться нужного результата ПСВ не помог и голкипер Йерун Зут, который пришел в чужую штрафную на розыгрыш углового.



Напомним, в текущем сезоне «Ростов» дебютировал в Лиге чемпионов.

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